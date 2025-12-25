Türkiye Koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, yürütücülüğünü ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran'ın üstlendiği proje ekibinde, Ziraat Yüksek Mühendisi Ülkü Tekkeşın ve Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın yer alıyor.

Çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Nuray Akbudak, proje kapsamında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde agrivoltaik panellerle desteklenen bir araştırma serası kurulduğunu aktardı. Seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk sera olma niteliğini taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Nuray Akbudak; 'Seranın içine entegre edilen hareketli güneş panelleri sayesinde, seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını hedefliyoruz. Panellerin oluşturduğu kısmi gölgelemeyi tolere ederek üretimin devam etmesini sağlayan, özel nitelikli ve patentli agrivoltaik sistemlerin, gelecekte seracılık sektörüne önemli bir ekonomik avantaj sağlamasını bekliyoruz. Güneşten güç alan seraların, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenerek tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir çözüm sunacağını öngörüyoruz' dedi.

Proje kapsamında kurulan seranın tanıtım günü etkinliği, BUÜ ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve öğretim üyeleri de hazır bulundu. Tanıtım günü kapsamında seranın teknik altyapısı ile proje hedefleri hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.