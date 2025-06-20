İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlara göre; Orhangazi(Sulh Hukuk Mah.) Satış memurluğu tarafından Orhangazi İlçe, Paşapınar Mahallesinde bulunan 2.300 m² tarla 1 milyon 725 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Yenişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesinde bulunan 2.047,28 m2 tarla 1 milyon 615 bin 303,92 TL, 675,07 m2 tarla 1 milyon 326 bin 53 TL, Yenişehir İlçesi, Kavaklı Mahallesinden bulunan 6.400 m2 tarla 2 milyon 745 bin 600 TL, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesinde bulunan 7.000 m2 tarla 1 milyon 113 bin TL, 8.000,28 m2 tarla 1 milyon 672 bin 58,52 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

T.C.

ORHANGAZİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, PAŞAPINAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 547 Parsel...

Yüzölçümü : 2.300 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.725.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 11:27(İİK m.114 ve m.126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T.C.

YENİŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, 103 Ada 153 parsel sayılı 2.047,28 m2 yüz ölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz kısıtlı sulanabilir özelikte, hafif eğimli, bir kısmı boş tarla bir kısmında ise 9-10 yaşlarında (16 ceviz, 14 farklı çeşit muhtelif meyve fidanı) olmak üzere 30 adet fidanın dikili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yolu yoktur. Taşınmaz çevre düzeni planında bir kısmının kırsal yerleşim alanı içerisinde bir kısmının ise tarım alanları içerisinde kaldığı görülmüştür.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Köyü / Mahallesi

Yüzölçümü : 2.047,28 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.615.303,92 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:062 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 106 ada 24 parsel sayılı 675,07 m2 yüz ölçümüne sahip tapuda Avlulu Yığma ev Kerpiç ev Ahır ve Kuruluk olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ilişkin olarak yapılan incelemede cephe aldığı yola bitişik, 63,32 m2 parsel alanı üzerinde konumlu, tek katlı, cepheleri sıvalı ve boyalı mesken amaçlı inşa edili yapının mevcut olduğu, bu yapıdan sonra parselin yola olan cephe hattında üzerinde demir bir kapı olan ve bitişik 25 parsele kadar uzanan duvarın bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Köyü / Mahallesi

Yüzölçümü : 675,07 m2

İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.326.053,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 11:083 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 110 Ada 1 parsel sayılı 6.400,00 m2 yüz ölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz kısıtlı sulanabilir özelikte, düze yakın arazi yapısında keşif tarihi itibariyle üzerinde buğday bitkisinin ekili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz arazi yapısı olarak değerlendirildiğinde Kavaklı sulama göletine yakın olup çoğu tarımsal ürün yetiştirilebilir özeliktedir. Taşınmazın yolu mevcuttur.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kavaklı Köyü / Mahallesi

Yüzölçümü : 6.400,00 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 2.745.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 12:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 12:084 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 106 Ada 173 parsel sayılı 7.000,00 m2 yüz ölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazın kuru özelikte eğimli, arazi yapısında keşif tarihi itibariyle boş işlenmemiş, bir kısmında ise çalımsı formu ağaç ve ağaççık formunda bitkilerin yer aldığı görülmüştür. Taşınmazın yolu yoktur.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Köyü / Mahallesi

Yüzölçümü : 7.000,00 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.113.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 12:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 12:105 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 112 Ada 274 parsel sayılı 8.000,28 m2 yüz ölçümüne sahip tarla vasıfla taşınmazın kuru özelikte eğimli, arazi yapısında keşif taril iyle üzerinde buğday bitkisinin ekili olduğu tespit edilmiştir Taşınmaz arazi yapısı olarak değerlendirildiğinde aşırı su talebi olan tarımsal ürünler hariç çoğu tarım ürünü yetiştirmeye uygundur. Taşınmazın yolu mevcut değildir.

Adresi : Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Süleymaniye Köyü / Mahallesi

Yüzölçümü : 8.000,28 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.672.058,52 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 13:34

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 13:34(İİK m.114 ve m.126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.17/06/2025