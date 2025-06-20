İlan.gov.tr adresinde yer alan ilan da iflas nedeniyle kapanan bir tekstil fabrikasının malları açık artırmayla satılacağı duyuruldu.

İşte o ilan;

T.C.

BURSAİFLAS DAİRESİ

2023/68 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.700.000,00 1 Taşınır Ram Makinası 7 Kamera Sun Super Brülörleri Mevcut değil.

1.900,00 1 Taşınır Baskül Supercale marka Mustang model 2015

8.350,00 1 Taşınır Yüz Tanıma Terminali Hanvon marka Parmak okuyucu

210.450,00 187 Taşınır Raf Kumaş Depo rafı metal

193.800,00 120 Taşınır Kumaş Arabası Metal paslı

215.000,00 1 Taşınır Kalite Kontrol GCM marka 2017 model

180.000,00 1 Taşınır Kalite Kontrol Demas marka 2014 model

260.000,00 1 Taşınır Kalite Kontrol GCM Marka 2020 model

265.000,00 1 Taşınır Kalite Kontrol Demsan marka 2021 model

265.000,00 1 Taşınır Kalite Kontrol Demsan marka 2021 Model

140.000,00 1 Taşınır Şhrink Paketleme Makinası Aysan marka 2021 model

270.000,00 1 Taşınır Şhrink Yapıştırma Makinası Aysan Marka

1.500,00 5 Taşınır Elektirikli Isıtıcı Muhtelif

10.800,00 24 Taşınır Sandalye muhtelif

168.000,00 44 Taşınır Dok Arabası

6.750,00 3 Taşınır Dok Çekme arabası SMZ marka

560,00 1 Taşınır Çay Otomatı Elektirikli

1.620.000,00 1 Taşınır Kontinü Yıkama Makinası 4. Kabin

3.200.000,00 1 Taşınır Ram makinası Sun Super 8 Kameralı Filtremeleme sistemi dahil doğal gazlı

2.350.000,00 1 Taşınır Ram Makinası 8 Kamara Babcockmarka 1996 model onarım gerekmekte

10.200,00 6 Taşınır Bilgisayar Takımı Muhtelif Marka

23.600,00 9 Taşınır Yazıcı Muhtilf Marka

16.000,00 2 Taşınır Işık Kabini Test Marka

1.400,00 4 Taşınır Vantilatör Muhtelif Marka

8.100,00 9 Taşınır Ofis Masası Ahşaf

10.100,00 2 Taşınır Dikiş Makinası Tyfical marka

55.000,00 5 Taşınır Yaş Açma Makinası Muhtelif marka hurda durumda mekanizma ve elektronik aksam yok

7.200,00 2 Taşınır Transpalet Bir tanesi arızalı

2.000.000,00 1 Taşınır Kalander Makinesi Marka ve etiket yok

4.400,00 4 Taşınır Hassas Terazi Muhtelif marka

642.000,00 1 Taşınır Yaş Açma makinesi DMS Dilmenler marka Silindirleri ve parçaları eksik

280.000,00 1 Taşınır Yaş Açma Makinası Markasız bakım onarım gerekmekte

2.800,00 1 Taşınır Boya Mikseri Markasız

660.000,00 1 Taşınır Boya Dozajlama Sistemi Eliar marka Ekran mevcut değil sökük durumda

30.000,00 3 Taşınır Salon Tipi Klima Muhtelif Marka

56.000,00 7 Taşınır Ofis Masa Takımı Masa, 2 konsol, ofis sandalyesi sehpa

122.000,00 2 Taşınır Numune boya Makinesi Test Marka

50.000,00 1 Taşınır Numune Boya Makinası Texpar marka

55.000,00 1 Taşınır Numune Boya Makinası Forlab Marka

12.000,00 1 Taşınır Etüv Kurutma Fırını Test Marka

3.500,00 1 Taşınır Çamaşır Makinesi Simenms

1.100,00 1 Taşınır Çay Ocağı 2 Demlik Remta Marka

2.800,00 1 Taşınır Buzdolabı Tek kapı Farline marka

6.700,00 1 Taşınır Karşılama Bankosu Ahşap

3.600,00 3 Taşınır Koltuk Tekli

154.000,00 7 Taşınır Müdür Ofis Takımı Masa 2konsol, Müdür Sandalyesi, Senpa

3.200,00 3 Taşınır Çelik Pasa Kasası Muhtelif Çeşit

4.400,00 1 Taşınır Para Sayma Makinesi HTM Marka

2.250,00 1 Taşınır Kitaplık Muhtilf

1.100,00 1 Taşınır Mini Buzdolabı Beko

165.000,00 1 Taşınır Vidalı Hava Kompresörü Ekomak marka

125.000,00 1 Taşınır Vidalı Hava Kompresörü Sarmak marka

35.000,00 1 Taşınır Hava Kurutucu Mikropor marka

3.250,00 1 Taşınır Hava Tankı Muhtelif

330.000,00 3 Taşınır Su Arıtma Tankı Mavi Renk

24.500,00 2 Taşınır Genleşme Tankı wAtes marka 1000 LT

6.500,00 1 Taşınır Genişleme Tankı Wates marka 500 LT

50.000,00 2 Taşınır Pilastik Su tankı 45 Ton

210.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinesi DMS Dilmenler marka 2 göz.300 kg Demonte Sökük ...

210.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 2 göz.300 kg Demonte Sökük...

210.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 2 göz.300 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

155.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası metsa marka 1 göz.150 kg Demonte Sökük ...

415.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 3 göz.450 kg Demonte Sökük...

415.000,00 1 Taşınır Jet Boyama Makinası Canlar Smart marka 3 göz.450 kg Demonte Sökük ...

415.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 3 göz.450 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

155.000,00 1 Taşınır jet Boya Makinesi 1 göz.150 kg Demonte Sökük...

210.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 2 göz.300 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

155.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 1 göz.150 kg Demonte Sökük...

210.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 2 göz.300 kg Demonte Sökük...

415.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 3 göz.450 kg Demonte Sökük...

765.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası Canlar Marka 6 göz.900 kg Demonte Sökük...

520.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 4 göz.600 kg Demonte Sökük...

415.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 3 göz.450 kg Demonte Sökük...

155.000,00 1 Taşınır Jet Boya Makinası 1 göz.150 kg Demonte Sökük...

33.500,00 8 Taşınır Duvar Tipi Kilma Muhtelif Marka (Kullanılabilir Durumda)

5.800,00 2 Taşınır Duvar Tipi Klima Muhtelif Marka (Dış Ünitesi Mevcut Değildir)

10.500,00 3 Taşınır Toplantı Masası 6 Sandalyeli

1.600,00 2 Taşınır Su Sebili Muhtelif

50.000,00 4 Taşınır Koltuk Takımı Muhtelif

325.000,00 1 Taşınır Skoç Tipi Buhar Kazanı Yükseltur marka 2019 Model 1 Su tankı dahil

720.000,00 1 Taşınır Doğalgaz İstasyonu FRS marka RMS-B model 2022 model

34.000,00 1 Taşınır Server Monitör, klavye ve kabin dahil

3.500,00 7 Taşınır El Dok Çekme Arabası Manuel

800,00 4 Taşınır Yük El Arabası Muhtelif

5.000,00 20 Taşınır Güvenlik Kamerası Muhtelif MArka

6.000,00 24 Taşınır Yangın Tüpü 5-6 Kg Dolum gerekli

40.500,00 27 Taşınır Yangın Tüpü 50 kg Dolum gerekli

700,00 1 Taşınır Gramaj Kesme Aleti

9.500,00 1 Taşınır PH merte Cihazı WTW Sentix Çalışıp çalışmadığı belli değil

13.500,00 1 Taşınır Otamatik Pipet Cihazı RAININ Marka E4XLS+ Model Çalışıp Çılışmadığı belli değil

46.000,00 23 Taşınır Giyinme Dolabı Metal

3.000,00 1 Taşınır Su Arıtma Cihazı NSF Marka

12.500,00 1 Taşınır Paslanmaz Arıtmalı Su sebili Emsaş marka

210.000,00 1 Taşınır Metal Paltform 900 cm*600 cm H:250 cm Ram filtresi için kullanılan platform

24.000,00 20 Taşınır IBC tank 1 Ton

46.800,00 780 KG Taşınır Muhtelif Kablo Hurda

166.320,00 15120 KG Taşınır Muhtelif Metal HurdaArtırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:04(İİK m.114/4)