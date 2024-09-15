Olay, 22 Aralık 2023'te Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Hüseyin Çekçen, yolda karşılaştığı Ali İnan'ı yumruk atarak ittirdi. Bunu öğrenen oğlu Recep İnan, husumetli oldukları Hüseyin Çekçen'in ilçede bulunan terminalda olduğunu öğrendi. Terminale giden İnan, Çekçen'in bindiği minibüse girerek yolculara aldırış etmeden tabanca ile ateş açarak yaraladı. Başına da silah kabzasıyla vurulan Çekçen minibüsün açılan kapısından yere düştü. Recep İnan, burada da durmayarak Çekçen'i darbetmeye devam etti. Baba Ali İnan ise bıçak çekti. Ağır yaralanan Hüseyin Çekçen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan baba-oğul, olayda kullandıkları tabanca ile saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Baba-oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Recep İnan ifadesinde, "3 yıl önce Hüseyin Çekçen ile kavga ettik. Beni dövdü. Ağabeyim de kendisini darbetti. Bunu kabullenemeyen Çekçen, ardından ağabeyimi silahla yaraladı. O günden sonra görüşmedik. Olaydan önce mahallemize gelip küfürlü konuşarak, 'Recep'i de vuracağım' demiş. Olay günü para çekmek için bankaya giden babam, yolda karşılaşıp 'artistlik yapma' diyerek iki yumruk atmış. O da babamı ittirmiş. Babam, eve gelip bu olayı bana anlattı. Ben de dedemden kalan tabancayı alarak babam ile terminale gittim. Kendisini minibüste gördük. Korkutmak için ateş ettim. Vurduğumu kesinlikle bilmiyordum. Ayrıca, silahın kabzası ile onu darbetmedim. Kavga sırasında istemeyerek olmuştur" diyerek kendini savundu.

Hüseyin Çekçen ise ifadesinde, "Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturuyorum. Askerlik işim için Mustafakemalpaşa ilçesine gittim. Yolda Ali İnan ile karşılaştım. Bana saldırıp yumruk attı. Olay büyümesin diye oradan uzaklaşıp, rica ettiğim polisler tarafından terminale bırakıldım. Minibüste beklerken, Recep İnan'ın bindiğim minibüse geldiğini gördüm. Korkudan arka koltukların arasına saklandım. Araca binen Recep İnan karnıma ateş etti. Tabancanın kabzasını kullanarak darbetti. Kavga sırasında arka kapı açılınca düştüm. Burada da darbetmeye devam etti" dedi.

Minibüsün güvenlik kameraları ise kanıt olarak dosyaya girdi. Soruşturmanın ardından Recep İnan ve baba Ali İnan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hüseyin Çekçen'in şikayetçi olduğu duruşmada tutuklu sanıklar, soruşturma çerçevesinde verdikleri ifadeleri tekrarladı. İlk duruşmada mütalaa veren savcı, suçunu sabit gördüğü Recep İnan ve Ali İnan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: İHA