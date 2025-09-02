2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen Uyum Haftası etkinlikleri başladı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen açılış etkinliği, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 10.30’da Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulunda yapıldı. Etkinliğe; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin katıldı.

Uyum Haftası; öğrencilerin eğitim ortamına, öğretmenlerine, akranlarına ve okul iklimine daha kolay uyum sağlamalarını, psiko-sosyal açıdan sağlıklı bir şekilde öğrenim hayatına başlamalarını hedefleyen özel bir dönem olarak uygulanıyor. Uyum Haftası açılış etkinlikleri kapsamında, 1. sınıf ziyaretleri yapıldı. Etkinliğe katılan eğitim yöneticileri, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelerek çocukların okula ilk adımlarındaki heyecanına ortak oldular.

Öğretmenler Odasında düzenlenen buluşmada Dr.Ahmet Alireisoğlu, öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Eğitim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu, öğretmenlerin yeni dönem hazırlıklarını ve beklentilerini dinledi.

Spor salonunda ve okul bahçesinde öğrenciler için eğlenceli fiziksel etkinlikler düzenlendi. Hareketli oyunlar ve spor aktiviteleriyle öğrencilerin enerjilerini atması sağlandı. Bu etkinlikler sayesinde çocukların hem kaynaşması hem de okul ortamına daha kolay alışması hedeflendi.

Okulda İngilizce öğretmenleri için düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Hizmet İçi Eğitim Programına da katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu, katılımcılara başarı dileklerini ileterek yabancı dil eğitiminde yeni dönemin verimli geçmesini temenni etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yaptığı değerlendirmede öğrencilerin eğitim hayatına güvenle adım atmaları için uyum haftasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımızın okula alışma sürecini kolaylaştırmak, onların mutlu ve huzurlu bir şekilde yeni döneme başlamalarını sağlamaktır." dedi.

Uyum Haftası etkinlikleriyle birlikte yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapan Bursa’da, öğrencilerin güvenle ve mutlulukla okula adım atmaları için çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek.