Sani Konukoğlu Konferans salonunda düzenlenen kongrede parti üyelerine seslenen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Çok esaslı meselelerimiz var. Türkiye'ye yönelmiş tehditlerden bölgenin değişen yapısına on yıllar boyunca bizleri de tehdit edecek bölgeyi de rahatsız edecek gelişmelere cevap verebilmemizin yolu ne yaptığını bilen Türkiye'yi oluşturmaktan geçmektedir. Türkiye maalesef uyguladığı politikalarla bu maliyet zincirini kıramadığı müddetçe zaten alım gücü olmayan insanların yanlış hesaplanmış enflasyon oranlarıyla milyonların nefesini keserek bir program da uygulasanız bu işin içinde Türkiye'nin lehine sonuç çıkmasının mümkünatı yoktur. Pek çok sektörde İstanbul'dan gelirken işte Yalova'da görüyoruz, tersanelerimiz geçen yıla oranla bu yıl tersanecilik sektörü Türkiye'nin maliyetlerinin Norveç maliyetlerine yaklaştığı için yüzde 60 ihracat kaybı yaşamıştır. Türkiye'de üretim istikrarı, fiyat istikrarını sağlayacak politikalar ortaya koymadığımız için stratejik ürünlerden başlayarak Türkiye'de ithalata bağımlı bir yapıyı kalıcı hale getirdiniz. Şimdi dönüp her seferinde üretenin maliyetlerini azaltacak bir takım tedbirler almak yerine sürekli olarak çıktı fiyatlarına baskı yaparak enflasyonu düşürebileceğini düşünenler iktidardadır. Bu gerçekler ortadayken olana bitene baktığımızda kurtarıcı olarak getirilmiş Mehmet Şimşek döneminde son iki yılda büyük bir öngörü göstererek altının yükselmeyeceği öngörüsüyle altın borçlanmasına gitmişiz" dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ