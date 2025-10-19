Uysal, "milletin seçtiği vekilleri her gün Büyük Millet Meclisi'nde milletin aleyhine kanun yapıyor, milletin aleyhine vergiler koyuyor, milyonlarca insanın aleyhine düzenlemeler yapar hale gelmiş. Milyonlarca insan yoksulluğa mahkum edilirken ses çıkarmayanlar, yüz binlerce insan işsizliğe yol açacak ekonomik politikaları uygulanırken sesini çıkarmayanların Büyük Millet Meclisi'nde iradesi reddedilen kadar da sorumluluğu vardır" dedi.

Sani Konukoğlu Konferans salonunda düzenlenen kongrede parti üyelerine seslenen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kongremiz hayırlara vesile olsun. Güzel bereketli bir günde İnegöl'deyiz. Bursa özelinde de susuzluk çektiğimiz böyle bir zamanda ümit ederim sadece çatlamış toprakların hasretini değil ama milletimizin de yüreğindeki susuzluğu gidermemizi fitilini ateşlenmeye imkan verir, bu açıdan da kongreyi destekliyorum. Siyaset yapmanın zor olduğu dönemleri yaşıyoruz, sadece bizler için değil ama bu demokratik iddiayı sürdüren tüm siyasi aktörler için diline ket vurulmak istendiği bir dönemde sesimizi, sözümü yükseltme mecburiyetimiz var. Bu kürsüler çok önemli, çok kıymetli. Türkiye gibi çok can alıcı meseleleri olan bir memlekette siyasetin inişleri çıkışları içerisinde bir bedel ödeyerek, basamaklarda susayarak, emek vererek gelmiş olmanın kıymetini idrak etme mecburiyetindeyiz.

Gazze'de ateşkes sağlanmış olmasına rağmen hala yüreğimiz soğumuş değil. Gözünü kana bulamış İsrail'in duracağı yoktur. Onu durdurabilmenin yolu Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin var mıdır yok mudur bilmem ama biz yine öyle ifade edelim ancak ve ancak kıyama kalkmasıyla mümkündür. Bu kadar hadise olurken İtalya'nın, İspanya'nın, Hollanda'nın meydanlarında milyonlar toplanırken Türkiye'de niçin milyonlar toplanmıyor? Bunu kendimize sormak mecburiyetindeyiz. Pek çok meselemiz var, pek çok derdimiz var. Ama insanlığın yüzünü kızartacak zulümlerin icra edildiği bir zamanda ister istemez hicranımızı içimize akıtarak da olsa gerçekleri ifade etmek mecburiyetindeyiz. Milyonların derdi var ama o milyonların derdi. Milletin gerçek gündemi, milletin en yüksek kürsüsünde Büyük Millet Meclisi'nde konuşulamaz halde. Milletin iradesi kaynağından başlayarak Türkiye'deki çarpık siyasal düzen ve seçim sistemi dolayısıyla milletin seçtiği vekilleri her gün Büyük Millet Meclisi'nde milletin aleyhine kanun yapıyor, milletin aleyhine vergiler koyuyor, milyonlarca insanın aleyhine düzenlemeler yapar hale gelmiş. Milyonlarca insan yoksulluğa mahkum edilirken ses çıkarmayanlar, yüz binlerce insan işsizliğe yol açacak ekonomik politikaları uygulanırken sesini çıkarmayanların Büyük Millet Meclisi'nde iradesi reddedilen kadar da sorumluluğu vardır. O yüzden mesele sadece siyasetle ilgili de değil" dedi.