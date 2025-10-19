Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor’u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Aksaray Dağılgan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, teknik direktörü Tahsin Tam yönetiminde 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hakemler: Safa Yılmaz, Tolga Okumuş, Onur Tomak
Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran (Sefa Narin dakika 71'), Sertaç Çam (Ahmet Hakan Atış dakika 79'), İlhan Depe, Tunahan Ergül (Zeki Dursun dakika 62'), Hakkı Türker, Ertuğrul İdris Furat (Muhammet Demir dakika 62')
68 Aksaray Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Alperen Kuyubaşı, İsmail Zehir (Uğur Can dakika 84'), Efe Niyazi Kurtulmuş (İlker Karakaş dakika 59'), Muhammet Yeşil, Bahattin Karahan, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Doğan, Onur Ural, Serhat Kot, Oğuzhan Aksoy (Şiyar Kepir dakika 89')
Sarı kartlar: Muhammet Yeşil (Aksarayspor), Onur Ural (Aksarayspor), Sezer Yıldırım (Aksarayspor), Ahmet Hakan Atış (Bursaspor), Zeki Dursun (Bursaspor)
Kırmızı kartlar:
Goller: Sertaç Çam (Bursaspor 33'), Sertaç Çam (Bursaspor 45+3'), Oğuzhan Aksoy (Aksarayspor 48')