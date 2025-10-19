Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde Bursa Bilecik karayolu üzerinde seyir halinde olan Ercan Ç.(60) yönetimindeki 16 JIY 93 plakalı araç U dönüşü yapmak istediği sırada, karayolu üzerinde seyir halinde olan Rıdvan B.(38) yönetimindeki 16 LOY 62 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan araçlar, yol kenarında park halindeki Nihat T.'ye (48) ait 16 BTT 173 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, Rıdvan B.'nin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Ravza B.(4), Kübra B.(24) ve Kemal B.(35) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ