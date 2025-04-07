İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Türkmen Mobilya firmasının çeşitli alanlarda çalışacak usta ve vasıfsız 35 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Türkmen Mobilya firmasında çalışacak personel alımı için yeni bir iş duyurusu paylaştı.

FARKLI BÖLÜMLERDE İSTİHDAM EDİLECEK 35 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Türkmen Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Türkmen Mobilya firması, İnegöl’de bulunan fabrikada farklı bölümlerde çalışacak usta ve vasıfsız personel alımı yapacak. Aranan genel şartlarda başvuracak kişilerin 18-45 yaş arasında olması gerektiği ifade edildi. Hafta sonları tatil olan firmada çalışma saatleri 08.00-18.00 olarak ifade edildi.

Aranan personeller ise şöyle sıralanıyor: Vasıfsız personeller; baza döşeme personeli 6 kişi erkek, yardımcı kaynakçı 2 kişi erkek, yardımcı kumaş kesim-dikiş personeli 4 kişi kadın/erkek, meydancı 7 kişi erkek. Usta personeller; kaynakçı 2 kişi erkek, elektro statik boya operatörü 1 kişi erkek, yatak kenar kapama makinesi operatörü 2 kişi erkek, ful kapitone makine operatörü 3 kişi kadın/erkek, kumaş kesim operatörü 2 kişi kadın/erkek, dikiş operatörü 3 kişi kadın, tek kafa kapitone makine operatörü 1 kişi kadın, forklift operatörü 1 kişi erkek, nakış operatörü 1 kişi erkek personel olmak üzere toplam 35 personel alınacak.

BAŞVURULAR 09 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“Türkmen Mobilya firması personel alımı için başvurular 09 Nisan Çarşamba günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”