Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kahramanmaraş, Adana, Sakarya, Balıkesir ve Antalya'da operasyonlar düzenlerken, emniyet birimleri ise İstanbul, Mersin, Kütahya ve Balıkesir’de suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 142 kişi yakalandı. Bunlardan 86’sı tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 21 av tüfeği, AK-47 tipi uzun namlulu silah, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına ve sahada görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.