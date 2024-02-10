Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak, Kestel, Gürsu ve Yenişehir'de vatandaşların hizmetine sunulan modern kapalı pazar yerlerinin bir benzeri Yıldırım'ın Arabayatağı Mahallesi'ne kazandırıldı. Mevcut pazar alanında 4850 metrekare taban alanı üzerinde 2 katlı olarak yapılan kapalı pazaryeri, içinde 530 adet pazar tezgahı, mescit, abdesthane, tuvaletler, depo alanları ve teknik alanlarıyla hem pazarcı esnafına hem de bölge halkına yaz kış, daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacak.

Modern kapalı pazaryerinin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Refik Aksu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Bizler bu şehre adanmışız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işlerinin de güçlerinin de Bursa olduğunu söyledi. Son 5 yılda birçok sıkıntı yaşanmasına rağmen durmadan ve yorulmadan koşturduklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, şehre birçok eseri kazandırdıklarını ve sadece hizmetlerini anlattıklarını ifade etti. Kentsel dönüşümlerden ulaşım yatırımlarına varan kadar bu şehrin evladı olarak hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Dönüp geriye baktığımızda gurur duyacağımız, insanların gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığı pazarlar, ders çalışabilecekleri gençlik merkezleri, spor yapabilecekleri spor tesisleri yapmayı dert ediniyoruz. Balabanbey’e 600 dönümlük park geliyor. İlk 50 dönümünü hizmete açtık. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden çalıştık. Bizler bu şehre adanmışız. Halkamızın destekleri ve hayır duasıyla hizmetleri bir bir gerçekleştirmekte kararlıyız. Yeni dönemde neler yapacağımızı tüm halkımız görecek” dedi.

“Yeni projelerle buluşturacağız”

Kapalı pazaryerlerinin sadece pazar alanı olmadığını, aynı zamanda otopark, toplanma alanı gibi birçok konuda da hizmet veren modern bir proje olduğunu anlatan Başkan Aktaş, her iki üç mahalleden birisinde kapalı pazaryeri yapmayı arzuladıklarını dile getirdi. Pazar alanları yapmanın Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmamasına rağmen ilçelere destek olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Gürsu’da, Kestel’de, Yenişehir’de de yaptık. Daha yenilerini de yapacağız. Arabayatağı Kapalı pazaryerinin projesi, Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte hazırlandı. Finansmanını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. 66 milyon bedel harcadık. Bu yatırımı da halkımızdan aldığımız vergilerle yaptık. Buralara sahip çıkmalıyız. Burayı yeni yeni projelerle buluşturacağız. Pazarcılarımıza hayırlı işler diliyorum, alışveriş yapan vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen, 22 senedir merkezi idarede, 20 senedir de yerel idarede en güzel hizmetleri Bursa’da ve Yıldırım’da gösterdiklerini anlatarak yapılan yatırımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Yıldırım’da kentsel dönüşümden yeşil alanlara, uyumayan kütüphanelerden spor tesislerine, yeşil alanlardan sosyal tesislere kadar hayatın her alanına dokunduklarını söyledi. Yıldırım’a yaklaşık bir buçuk milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını belirten Yılmaz, “Tüm bu işlemleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleriyle gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik işin besmelesidir. Pazar alanlarının da yenilenmesinde Başkan Alinur Aktaş’ın büyük katkısı var. Arabayatağı Kapalı Pazaryeri, Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirildi. İmalatı ve tüm finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Alinur Aktaş’a tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemde yine Başkanımızın destekleriyle birçok kapalı pazar alanı olacaktır. Sokak pazarı olan tüm yerlerde de yeni dönemde dönüşüm gerçekleştireceğiz. Yatırımımız hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Refik Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile pazaryerleriyle ilgili toplantılar yaptıklarını, kapanması acil gereken pazarların listesini kendisine teslim ettiklerini ifade etti. Listenin en başında Arabayatağı olduğunu dile getiren Aksu, “Diğer pazaryerlerinin de sırayla kapanacağını biliyorum. Bu yatırımların arkası daha gelecek. Pazaryerleri toplu kullanım alanlarıdır, afet toplanma bölgeleridir. Esnafımızın da böyle yerlere ihtiyacı var. Hem pazarcılar hem de halkımız sıcaktan ve soğuktan etkilenmeden modern ortamda alışveriş yapabilecek. Desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Halkımıza ve esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Arabayatağı Mahalle Muhtarı Mehmet Selim Sevim, mahalleye yapılan yatırımdan dolayı çok heyecanlı ve sevinçli olduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tekrar aday gösterilmesinden dolayı tebrik eden Sevim, mahalleye kazandırılan pazaryeri için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Aksu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a günün anısına hediye takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, pazar alanını gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.