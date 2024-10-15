Etkinlikte, bir otomobil sürücüsü, aracına yaptığı ses sistemiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.



Bursa'da modifiye tutkunları Yıldırım ilçesi Otosansit'te bir araya geldi. 250'nin üzerinde katılımcı, kendi eserlerini sergiledi. Birbirinden farklı otomobillerin arasında ses sistemiyle donatılmış bir araç ise ilgi odağı oldu. Açılan şarkılarla alanda adeta konser veren araç sahibi yüksek desibel nedeniyle de ön camı kırdı. Birçok vatandaşın dikkatini çeken araçlar kameraya yansıdı.

Etkinlikle alakalı konuşan modifiye gönüllüleri, "Yaklaşık 250-300 araçla yaza veda partisi yaptık. Modifiyeye gönül vermiş arkadaşlarımız sağ olsunlar bize destek oldu. Daha güzel etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.