Bursa’da Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan’ın oğlu Mustafa Kaan Orhan, motosikletiyle çarptığı yaya ile birlikte hayatını kaybetmişti. Güray Boğahan, kuzeni Mustafa Kaan Orhan hakkında çıkan haberlere dair açıklamalarda bulunarak sitemini dile getirdi.

Bursa’da geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan’ın oğlu Mustafa Kaan Orhan hakkında vefatının ardından çıkan haberler aileyi derinden üzdü. Kazada ölen Şerife Bozdağ’ın yaya olduğunu dile getiren Boğahan, kuzeninin mobese kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre tek başına motosikletini sürdüğünü söyledi.

Mustafa Kaan’ın motosiklette tek olduğu belirten kuzeni Boğazan, “4 Temmuz gecesi yaşanan elim bir trafik kazasında ağabeyim, Gürsu eşrafının önemli ismi ve Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan’ın ve eşi Fecrin Orhan’ın biricik oğulları, kuzenim Mustafa Kaan Orhan maalesef yaşamını yitirdi. Henüz bu olayın şokunu atlatamamış iken hiç bir mantığa, bilgiye dayanmayan; kazaya karışan merhume "Şerife Bozdağ’ın (50) kuzenim Mustafa Kaan Orhan ile birlikte yolculuk ettiği ve motorsikletin aşırı hız sonucu kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza meydana geldiği" şeklinde basında haber yapılmıştır. Bir de bu yetmezmiş gibi haberlerin reyting yapması uğruna canımız Kaan’ımızın geçmişte şov amaçlı yapmış olduğu hız tutkusunu gösteren bir kaç sosyal medya paylaşımları ile henüz baharında, hayalleri olan, gelecek planları bulunan, geride gözü yaşlı bir sözlü, bir anne, bir baba ve binlerce seveni bırakan Kaan’ımıza empatiden yoksun halkımızın önüne böyle haber yaparak linç kampanyası başlatılmasının fitilini ateşlemişlerdir. Kovuşturması devam eden bu olayda Mustafa Kaan Orhan ile seyahat eden hiç kimse bulunmamaktadır. Merhume Şerife Bozdağ ’dan (50) "uzun yıllardır (19 sene) haberleri olmadıklarını, merhumenin Yunanistan’da yaşadığını bildikleri ve Mustafa Kaan Orhan ile bizimde beyan ettiğimiz şekilde tanışıklıkları olamayacağı" ulaşılabilen tek bir yakını tarafından ifade ve beyan edilmiştir. Şüpheler; Mustafa Kaan Orhan’ın motorsikleti ile Otoban (çevre yolu) üzerinden Görükle istikametine doğru seyir halinde iken, Şehir Hastanesi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde duraklamanın bile çok tehlikeli olduğu bu noktada otoban üzerinde merhume Şerife Bozdağ ’ın karşıdan karşıya geçmek isterken bu kazanın meydana geldiği yönündedir. Merhumenin ne amaçla, niçin orada olduğu, neden karşı yöne geçmek istediği araştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Olay, 4 Temmuz saat 23.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Görükle’ye giden Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan’ın oğlu Mustafa Kaan Orhan (27) yönetimindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, yüksek hızda seyir halindeyken yolun karşısında geçmeye çalışan yaya Şerife Bozdağ’a (50) çarptı. Bozdağ 125 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti.