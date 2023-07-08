İnsanların önemli bir çoğunluğunun, başka birinin cihazını gözetleme cazibesine karşı bağışık olmadığı ortaya çıktı.İSTANBUL(İGFA) - Secure Data Recovery tarafından yayınlanan yakın tarihli bir anket, Amerikalıların yüzde 82'sinin en az bir kez başka birinin cihazını gözetlediğini kabul ettiğini ortaya koyuyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel cihazlarınızı daha iyi korumak ve tüm dijital casusları uzak tutmak istiyorsanız, neler yapabileceğinizle ilgili ipuçlarını paylaştı.

İnsanların önemli bir çoğunluğunun, başka birinin cihazını gözetleme cazibesine karşı bağışık olmadığını ortaya koyan anket sonuçları, dijital casusluğun dolandırıcıların ve bilgisayar korsanlarının sınırlarının ötesinde olduğunu gösteriyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel cihazlarınızı daha iyi korumak ve tüm dijital casusları uzak tutmak istiyorsanız, neler yapabileceğinizle ilgili ipuçlarını paylaştı.

Neden başkalarının telefonunu kurcaladıkları sorulduğunda meraklıların yüzde 59'u "genel merak", yüzde 56'sı "yanlış bir şey yaptığı şüphesi" ve yüzde 14'ü ise "başkalarının güvenliği için" başkasının telefonunu karıştırdığını söyledi.

Hangi verilerin gözetlendiğine gelince, meraklıların yüzde 87'si yazışmaları okurken, fotoğraflar ve videolar ikinci sırada (yüzde 44) geliyor. Gözetmenlerin yüzde 38'i tarayıcı geçmişi, yüzde 12'si özel notları ve yüzde 9'u konum geçmişini kontrol ediyor. Yalnızca onda biri bankayı, ödeme uygulamalarını ve çevrimiçi satın alma işlemlerini kontrol ediyor.

Gizlice bulunanların yüzde 70'i "dijital aldatma veya flört" ya da "yüz yüze aldatma kanıtı" içerirken, katılımcıların yüzde 17'si "romantik bir ilişkiden bağımsız yalanların" en önemli keşifleri olduğunu söyledi.