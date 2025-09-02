Kazada motosiklette bulunan Suriye uyruklu iki kardeş yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Fındıklı Yolu Hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fındıklı yolundan şehir merkezine gitmekte olan Haldun M.(19) idaresindeki 16 BSR 440 plakalı motosiklet TOKİ’ye dönüş yolu kavşağına dönüş yapan Ömer F.K.(50) idaresindeki 16 RCT 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten savrulan sürücü Haldun M. ile kardeşi 18 yaşındaki Faysal M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. ilk müdahaleleri burada yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralı iki kardeş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.