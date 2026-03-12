Edinilen bilgilere göre, Paşabayır Mahallesi'nde yaşayan ve iki çocuk babası olan Ahmet Baysal, cumartesi günü akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Baysal'ın arkadaşlarıyla telefonda görüşerek pazar günü köye gidip arılarına bakmak üzere sözleştiği öğrenildi. Ancak pazar sabahı kendisine ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının kilitli, balkon camının ise açık olduğunu gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve giremeyince Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekipleri balkon kısmından eve girerek polis eşliğinde içeride inceleme yaptı ancak Baysal'a rastlanmadı. Muhtemel bir sağlık durumuna karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin kaybolmasını şüpheli bulduklarını belirterek TV programına başvurdu. Ağabey Baysal, kardeşinin bir süredir bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle alacaklılarıyla sorun yaşamış olabileceğini öne sürdü.

İddialara göre, Baysal'ın birikimini bankada tutmak yerine bazı tanıdıklarına borç olarak verdiği, paraların geri ödenmesi konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığı ve bu durumun bazı kişilerle hukuki sürece de taşındığı öğrenildi.

7 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Ahmet Baysal'ın bulunması için Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Ailesi ve yakınları, Baysal'ı gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.