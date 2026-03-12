İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edilirken organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonda ayrıca 1 araç, 4 can simidi, 4 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu.