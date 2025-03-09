Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Pancar Kooperatifi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hürkan D.'nin kullandığı 07 BAE 207 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan 88 yaşındaki Ali Örgü'ye çarptı. Kazada, yaya Ali Örgü ve motosiklet sürücüsü Hürkan D. (24) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Örgü'yü ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Örgü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.