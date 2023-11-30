Bursa ve çevre ilçelerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve ardından gelen sağanak yağmur, son iki gündür bölgede önemli hasarlara neden oldu. Özellikle dün gece yaşanan şiddetli yağışlar, Mudanya'nın tarihi evleri ve kiliseleri ile ünlü Tirilye Mahallesi'nde sel felaketinin yaşanmasına yol açtı.

Rumların izlerini taşıyan tarihi evler ve kiliseler, dün gece etkili olan şiddetli yağmurun getirdiği sel sularıyla zarar gördü. Tirilye'nin altından geçen kanalın tıkanması sonucunda sel suları cadde ve sokakları aşarak çevreye yayıldı. Dağdan sürüklenen taş ve tomruk yığınlarıyla birlikte sel, yol üzerindeki parkeleri söküp, önüne kattığı her şeyi denize doğru sürükleyerek ilerledi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, gece geç saatlerde Tirilye'ye gelerek incelemelerde bulundular. Bölgedeki hasarın boyutunu değerlendiren yetkililer, sorunun çözümü için harekete geçme kararı aldılar. Sabahın erken saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri, bölgeye vidanjörleri göndererek temizleme çalışmalarına başladı.