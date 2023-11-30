Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın düzenlediği ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili ödeme takviminin nasıl olacağının sorulması üzerine Işıkhan şu şekilde cevap verdi: "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız"

Işıkhan düzenlemeden yararlanacak emekli sayısına ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak"

ASGARİ ÜCRETTE MAKSİMUM FAYDA

Asgari ücret komisyonunun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, "Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan "ev hanımlarına emeklilik" sözünün hatırlatılması üzerine ise, "O da Orta Vadeli Plan'da ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.