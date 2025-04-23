

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinkayalı öğrenciler görkemli bir tören gerçekleştirdi. Merkez kampüsten başlayan kortejde ellerinde Türk bayraklarıyla mutluluk içinde yürüyen öğrenciler caddeleri marşlarla inletti. Kortejin başını çeken Academy Bando Takımının dikkat çeken performansına eşlik eden öğrencilere semt sakinleri de balkonlardan ve dükkanlardan katılarak coşkuya ortak oldu.



Öğrencilerden muhteşem performanslar

Kortejin ardından Merkez kampüste Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ile başlayan törende 2. sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudular. Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı ve Merkez Kampüs Müdürü Zeynep Şanlı'nın günün anlam ve önemine uygun açılış konuşması ile devam eden programda, Şahinkaya öğrencileri birbirinden renkli gösterilerle tam bir bayram günü yaşadı.



Program çerçevesinde anaokulundan 4.sınıflara kadar her yaş grubundan öğrenciler dans gösterileri, koro performansları ve ukulele eşliğinde çalınan şarkılar ile 23 Nisan'ı kutlarken ortaokul öğrencilerinden oluşan Just Dance grubu da hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Kapanış büyük balonlar ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirildi.



Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu sonsuz güvenin ve vizyonunun en büyük mirasçısı olarak, her öğrencimizi milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesini seven, sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizler, yarının dünyasına yön verecek bireyleri; düşünen, üreten ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğunu taşıyan gençler olarak geleceğe hazırlama kararlılığındayız. 105. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, sadece bugünün değil, geleceğin liderlerini de yetiştirdiğimizin bilinciyle, tüm dünya çocuklarına sevgi ve umut dolu bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu.