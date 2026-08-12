Bakanlığın açıklamasına göre atamalar; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapıldı.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere ise yeniden tercih hakkı verildi. Bu durumdaki öğretmenler 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden başvuruda bulunabilecek.

Yeniden tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının bugün ilan edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.