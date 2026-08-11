Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Canbaba’nın incelemelerine AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Berkan Atasoy ve Gemlik KYK Müdürü Nevin Zengin de eşlik etti.

Proje alanının tamamını inceleyen Canbaba, yurdun hizmete girmesiyle Gemlik’e gelecek üniversite öğrencilerinin barınma imkanlarının önemli ölçüde karşılanacağını belirtti.

Canbaba, “Yapılan yurt binası etüt odaları, konferans salonu, atölyeler, yemekhane ve sosyal alanlarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarını daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacak.” diye konuştu.

122 ODA, 500 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

Bakanlık tarafından hayata geçirilen projede, öğrencilerin konforuna yönelik çeşitli alanlar bulunuyor. Yurtta dörder kişilik 122 oda yer alacak ve toplam 500 öğrenci barınabilecek.

Projede ayrıca 150 kişilik konferans salonu, 320 kişilik yemekhane, 6 atölye odası, etüt odaları ile engelli öğrencilerin kullanımına uygun odalar ve sosyal alanlar bulunacak.

Binada öğrenci odalarının bulunduğu blok zemin + 3 kat, diğer blok ise zemin + 2 kat olarak planlandı.

Yeni yurdun hizmete girmesiyle Gemlik’teki yükseköğrenim öğrencilerinin barınma kapasitesinin önemli oranda artırılması bekleniyor.

İlçedeki mevcut KYK yurtlarında 369 kız ve 194 erkek olmak üzere toplam 563 öğrenci barınıyor. 500 kişilik yeni yurdun hizmete alınmasıyla birlikte Gemlik’teki toplam öğrenci barınma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.