İddiaya göre, servisin lise öğrencilerini taşımaması gerektiği ve ilçede polis denetimi olduğu haberi gelince, öğrenciler denetime yakalanmadan servisten indirildi.

Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın (65) kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Ambulanslarla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan İsmail Tekin'in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA