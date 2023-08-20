Yalova'nın Armutlu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan 42 yaşındaki öğretmen Mehtap Dede'nin arama çalışmaların devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da öğretmenlik yapan ve Armutlu ilçesindeki babasına ziyarete geldiği öğrenilen Mehtap Dede'den 17 ağustos perşembe gününden beri haber alınamıyor. Mehtap Dede'nin Armutlu'daki telefon sinyalinin son geldiği yer olan Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen arama çalışmalarına polisin yanı sıra 17 kişilik AFAD ekipleri de katıldı.

Mehtap Dede'nin kaybolmasıyla ilgili polisin boşandığı eşinin de ifadesine başvurduğu öğrenildi.