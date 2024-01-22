İlk olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla acımasızca vurdu. Bir süre kavga eden grubu olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken diğer sürücüler araya girerek kavga büyümeden sonlandı.

Kaynak: İHA