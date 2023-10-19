Olay, Afyonkarahisar Anıtkaya köyü adı verilen kent merkezinde meydana geldi. Geçen gece, jandarma ekipleri tarafından fark edilen bir otomobilin şarampole yuvarlanmış ve yanmış bir şekilde bulunmasıyla başladı. Bu durum üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın plaka ve ruhsat bilgilerinden sahibine ulaşmaya çalıştı.

Ekipler, daha sonra A.A. (30) adlı kişinin en son Anıtkaya köyünde yaşayan M.D. (40) isimli bir kadının evinde görüldüğünü tespit etti. Ancak, kayıp olan A.A.'ya ulaşılamayınca, JASAT ekipleri M.D. ve kocası R.D.'yi (40) gözaltına aldı.

JASAT dedektiflerinin yaptığı sorgulamada, A.A. ile M.D. arasında bir ilişki olduğu ve A.A.'nın M.D.'nin evinde bulunduğu sırada M.D.'nin kocası R.D.'nin eve geldiği ve bu durumun bir tartışmaya yol açtığı ortaya çıktı.

Sorgulamalar sonucunda, R.D.'nin A.A.'nın kafasına bir sopa ile saldırarak onu öldürdüğü ve ardından aracı olay yerine götürüp yaktığı iddia edildi. Ekipler, daha sonra A.A.'nın cesedini bulunduğu yerden kazıyarak otopsi için gönderdi.

Olayın ardından A.A.'nın cenazesi memleketi olan Fethibey beldesinde defnedilirken, katil zanlısı R.D. ise adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.