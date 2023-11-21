Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yönlendirilen ve Kdz. Ereğli Limanı'nda fırtınaya yakalanarak batan Kafkametler adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın, olay anında ailesine gönderdiği acı dolu mesaj, bugün gerçekleştirilen bot ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalarında ortaya çıktı. Gemi ve mürettebatının 3 gündür süren arama çalışmalarında, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından ilk kez gerçekleştirilen aramalarda, kayıp geminin batığının yerinin tespit edildiği belirtildi. Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisinin batığının iki parça halinde olduğu bilgisi ulaştı.

Arama çalışmalarını takip eden kayıp mürettebatın aileleri, her geçen dakika umutlarının azaldığı bu zorlu süreçte, göz yaşları içerisinde beklemeye devam ediyor. Geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın ailesine gönderdiği helallik mesajı, yaşanan paniği yansıtan harf hatalarıyla dolu olup, aile üyeleri bu acı dolu bekleyişte bir umut ışığı bekliyor. Mustafa Nacar'ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin gönderdiği mesaj sonrasında defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ulaşamamış, şu an elleri kolları bağlı bir şekilde umutlu bir haber bekliyor.

Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer'in çocukları, mendirekte yapılan çalışmaları izleyerek gelecek haberi umutla bekliyor. Atınç Özer, babasının telefonuna ulaşamadığı anları, muhtemel boğulma ve panik anları olarak değerlendirirken, gemi batığına ulaşıldığı yönündeki bilgileri paylaştı. Ancak resmi bir açıklama olmadan, geminin en son çarptığı mendirek bölgesindeki batığın tespiti hakkında kesin bilgilere ulaşılamamış durumda.

Diğer yandan, fırtınada ikiye bölünerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, gemi personeli ise halat yardımıyla indiği gemiden bazı elektronik parçalar ve mürettebatın eşyalarını alarak çıktı. Valiz ve çantalar, gemiden bağlandığı halat yardımıyla dikkatlice indirildi.