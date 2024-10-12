Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki üç kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Okullar Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. (49) yönetimindeki 16 AYL 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahir E. yönetimindeki 16 MC 3055 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Mahir E. ile arkasındaki Ömer E. ve Bessar E. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletteki üç kişiye de cezai işlem uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.