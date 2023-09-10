Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü otobüs durağına daldı, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Aydoğdu (23), idaresindeki 16 BAJ 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağında bulunan Fatma G. (60) ağır yaralanırken, Merve S. (28) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.