Olay, 9 Haziran 2021'de, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte içki içtikten sonra eve dönmek için araçla yola çıkan Semih Tatlı ve Tugay Aras'ın içinde olduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar, tartıştı. İddiaya göre; tartışmada Asanı, 2 arkadaşa silah çekip, hakaret etti.

Olay yerinden ayrılan Tatlı ve Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp, yaşananları anlattı. Doğru, Furkan Ali U. (22) ile birlikte arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Yaralanan İbrahim Can Asanı, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Oktay Doğru, Semih Tatlı ile Tugay Aras tutuklanırken, Furkan Ali U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda polis memuru Oktay Doğru ile 3 arkadaşı hakkında, 'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama devam ederken, tutuklu sanıklar Semih Tatlı ve Tugay Aras tahliye edildi. Davanın karar duruşmasında söz alan Oktay Doğru, daha önceki savunmasını tekrarlayarak, olay günü Balıkesir'den izinli olarak ailesinin yanına geldiğini belirtti. Doğru, maktulün tabancasını çekmeye çalıştığını öne sürerek, "Dur polis' diye bağırdım. Önce havaya doğru ateş ettim, sonra ayağına ateş ettim. Yere düştüğünde ilk yardım müdahalesinde bulundum. Ölümcül yerinden vurmadığımı anlayınca rahatladım. Nefes alıyordu. 155 ve 112'yi aradık" dedi.

CEZA YARALAMADAN VERİLDİ, 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Oktay Doğru'ya, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 12,5 yıl hapis cezası verdi. 'Görevi nedeniyle taşıdığı silah' ile eylemi gerçekleştirdiği için cezayı 16 yıl 8 aya yükselten mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezayı 13 yıl 10 aya indirdi. Tutuksuz sanıklardan Furkan Ali U. beraat etti, Semih Tatlı ile Tugay Aras ise 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezana çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 2 sanığın cezasını ertelemedi.

DAVADA TUTUKLU SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Asanı ailesinin avukatının itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen karar dosyası 1'inci Ceza Dairesi tarafından incelendi.

Verilen cezayı az bulan daire, kararı esastan bozarken, dava yeniden görüldü. BAM 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, polis memuru Oktay Doğru, tutuklu bulunduğu Kayseri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Daha önceki duruşmalarda tahliye edilen Semih Tatlı ve Tugay Aras ile Furkan Ali U. da duruşmada hazır bulundu.

İddia makamı ilk derece mahkemesince verilen kararda Oktay Doğru hakkındaki suçun hatalı vasıflandırıldığını belirterek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. 1'inci Ceza Dairesi heyeti, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdiği Doğru'nun cezasını, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayıp 25 yıla indirdi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılan tutuksuz sanıklar Semih Tatlı ile Tugay Aras da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her 2 sanık hakkında da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezaları 15'er yıla düşürüldü. Tatlı ile Aras tutuklandı, tutuksuz sanık Furkan Ali U.'nun ise yine beraatine karar verildi.