Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Kasım ayında hem çocuklara hem yetişkinlere keyifli anlar yaşatacak etkinliklere ev sahipliği yapıyor. “Havasında Mutluluk Var” mottosuyla bölgenin buluşma noktası haline gelen AVM, ara tatil süresince minik ziyaretçilerini eğlenceli ve öğretici atölyelerde ağırlayacak.

10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar; Atatürk Anma Günü’ne özel Seramik Atatürk Rozeti Boyama, Çömlek Kumbara Boyama, Ebru Sanatı Atölyesi ve Seramik Şekillendirme gibi el becerilerini geliştiren yaratıcı atölyelere katılacak. 15 Kasım’da ise Sihirbaz Gösterisi ve Ressam Robot Atölyesi ile AVM Meydanı’nda eğlence doruğa çıkacak. Etkinlikler ücretsiz olarak düzenleniyor ve atölye çalışmalarına 6 yaş ve üzeri tüm çocuklar katılım sağlayabiliyor.

Kasım ayı boyunca sadece minik ziyaretçiler değil, alışveriş severler de İnegöl AVM’de kazançlı çıkıyor. 24 Kasım’da başlayacak özel kampanya kapsamında, aynı gün içinde yapılan 4.000 TL ve üzeri alışverişlerde baston şemsiye hediye ediliyor. Kampanya, stoklarla sınırlı olarak hediye teslimleri Danışma Bankosu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğlence, sanat ve alışverişin bir arada yaşandığı Kasım ayında, İnegöl AVM ziyaretçilerine dopdolu bir deneyim sunuyor.

Kaynak: BÜLTEN