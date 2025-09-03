Kasiyeri kandırmaya çalışan şüpheli, işletme müdürünün dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Cüzdanına sakladığı parayı geri bırakan kadın, simit ve parasını kasada bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşaflı bir kadın iş yerine gelerek bir simit almak istedi. Kasaya 200 TL veren kadın, aldığı para üstündeki 100 TL’nin yırtık olduğunu söyledi. Bunun üzerine kasiyer tüm para üstünü geri alarak, yeni bir 100 TL verdi. Ancak şüpheli kadın aldığı yeni parayı cüzdanına saklayıp, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü.

Kasiyer tekrar para vereceği sırada durumu fark eden işletme müdürü, şüphelinin cüzdanına gizlediği parayı geri istedi. Bunun üzerine kadın simit ve aldığı parayı kasada bırakıp hızla kaçtı.



O anlar kamerada

Pastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kadının kasiyeri kandırmaya çalıştığı, ardından parayı cüzdanına sakladığı ve işletme müdürünün olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

İşletme sahibi Sedat Kapan (43), "Şüpheli kasaya 200 TL vererek simit aldı. Para üstünü alınca 100 TL’nin yırtık olduğunu söyledi. Görevli ona yeni para verince bu kez parayı cüzdanına sakladı. Eksik para var diyerek tekrar kandırmaya çalıştı. Müdürümüz olaya fark edip müdahale etti. Biz de dışarı çıktığımızda kadının yanında 3 kişi daha olduğunu gördük. Kadın simidi ve parayı bırakıp kaçtı. Daha önce de bu yöntemle birkaç kez karşılaştık. Dalgınlığa gelince fark edilmiyor. Bu tür durumlara karşı herkesin daha dikkatli olması lazım" dedi.