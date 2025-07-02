Kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine bıçakla saldıran şahıslardan biri, uyarı ateşine rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde Şehreküstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak B. ve Ömercan D. isimli iki şahıs, alkol aldıktan sonra mahallede bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir başka şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına, şahıslardan İshak B. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırgan tavrını sürdüren İshak B., bacağından vurularak yere yatırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahıslara müdahale etmekte zorlandı. Yaralı halde direnmeye devam eden iki kişi, polis eşliğinde ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavgaya karışan diğer şahıs ise gözaltına alındı.