Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda sabah saat 07.30 civarında meydana geldi. Polis memuru Bilal Keskin, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek, iki aracın karıştığı kazanın ardından elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilal Keskin’in ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Bilal Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.