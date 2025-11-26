Açıklanan denetim planına göre otoyollar, şehirlerarası bağlantı yolları ve kent içindeki ana arterlerde farklı saatlerde hız kontrolü yapılacak.
Denetimlerde; otoyol güzergahları, Mudanya Yolu, Yalova Yolu, Ankara Yolu, İzmir Yolu, Bandırma Yolu, Yenişehir Yolu ve Yıldırım-Samanlı bağlantı hattı gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hız limitlerine uyum takip edilecek.
23:00–02:00 → Mudanya Yolu
00:00–02:00 → O5 Otoyolu İzmir istikameti
00:00–02:00 → O22 Çevre Yolu İzmir istikameti
00:00–02:00 → Yalova–Bursa Karayolu
01:30–02:30 → Bursa–İzmir Karayolu (Bursa istikameti)
03:00–05:00 → Mudanya Yolu
05:00–06:00 → Bursa–Ankara Karayolu
05:30–06:30 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
07:30–09:30 → O5 Otoyolu
07:30–09:30 → Bursa–İzmir Karayolu
08:00–12:00 → O5 Otoyolu İzmir istikameti
08:00–12:00 → O22 Çevre Yolu İzmir istikameti
08:30–11:30 → Bursa–İzmir Karayolu (Bursa istikameti)
08:30–11:30 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
09:00–11:00 → Bursa–Yenişehir Karayolu (Yenişehir istikameti)
09:00–11:30 → Yalova–Bursa Karayolu (Bursa istikameti)
09:30–12:00 → Bursa–İzmir Karayolu (Bursa istikameti)
09:30–12:00 → Yıldırım–Samanlı Bağlantı Yolu / O22-A2 Yıldırım istikameti
10:00–12:00 → Bursa–Ankara Karayolu (Ankara istikameti)
10:00–12:00 → İstanbul Yolu
11:00–12:00 → Bursa–Ankara Karayolu
11:00–13:00 → Mudanya Yolu
12:30–14:30 → Bursa–Yalova Karayolu (Yalova istikameti)
13:00–15:00 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
13:00–16:00 → Bursa–Bandırma Karayolu (Bursa istikameti)
13:30–14:30 → Bursa–Ankara Karayolu
13:30–15:30 → Bursa–Yenişehir Karayolu (Ankara istikameti)
14:00–16:00 → İstanbul Yolu
14:00–17:00 → Yıldırım–Samanlı Bağlantı Yolu / O22-A2 Yıldırım istikameti
14:00–17:00 → O5 Otoyolu İzmir istikameti
14:00–17:00 → O22 Çevre Yolu İzmir istikameti
15:00–17:30 → O5 Otoyolu Batı Çıkışı Bağlantı Yolu / D200–O5 Devlet Karayolu istikameti
15:30–17:30 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
15:30–18:00 → Yalova–Bursa Karayolu (Bursa istikameti)
16:00–17:00 → Mudanya Yolu
16:00–18:00 → Bursa–Ankara Karayolu (Ankara istikameti)
16:30–17:30 → Bursa–İzmir Karayolu
17:00–19:00 → Bursa–Ankara Karayolu (Bursa istikameti)
17:00–19:00 → İstanbul Yolu
18:00–19:30 → O5 Otoyolu İzmir istikameti
19:00–21:00 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
19:00–21:00 → Mudanya Yolu
19:00–21:00 → O5 Otoyolu İzmir istikameti
19:00–21:00 → O22 Çevre Yolu İzmir istikameti
19:00–21:00 → Yalova–Bursa Karayolu (Yalova istikameti)
19:30–21:30 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
19:30–22:30 → Bursa–Bandırma Karayolu (Bursa istikameti)
20:00–22:00 → Bursa–Ankara Karayolu
22:30–00:30 → Bursa–İzmir Karayolu (İzmir istikameti)
23:00–01:00 → Bursa–İzmir Karayolu (Bursa istikameti)
23:00–01:00 → Bursa–Ankara Karayolu (Ankara istikameti)
23:30–01:30 → Bursa–İzmir Karayolu