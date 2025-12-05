

Edinilen bilgiye göre, raylardan geçmek isteyen yaşlı bir vatandaş, o sırada Timürtaş Paşa istikametinden Atatürk Caddesi istikametine doğru ilerleyen tramvayın çarpması sonucu yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Durakta otobüs bekleyen yolcular, olay yerine giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yaşlı adamı yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.