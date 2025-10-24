ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Karar kapsamında, ülkenin önde gelen iki enerji devi Rosneft ve Lukoil yaptırım listesine dahil edildi. ABD Hazine Bakanlığı’nın duyurusuna göre, bu şirketlerin yüzde 50 ve üzeri paya sahip oldukları tüm bağlı kuruluşlar da yaptırımlardan etkilenecek.

Washington yönetimi, Rusya’ya Ukrayna’daki savaş için acil ateşkes çağrısında bulunarak, gerekirse ek önlemler almaya hazır olduklarını bildirdi.

Motorine rekor zam

ABD'nin Rus petrol şirketine getirdiği yasak kararı, Türkiye'deki motorin fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 3 TL 4 kuruşluk zam gelecek. Bu zam, tek seferde yapılan en büyük zam olarak kaydedildi.

3 Ekim'de LPG fiyatlarına 1,20 TL'lik zam yapılmış;. 7 Ekim 2025 tarihinde ise benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim gelmişti.