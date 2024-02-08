Bursa’nın Gemlik ilçesinde 130 polisin katılımı ile yapılan şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Koç başlarıyla kırılan kapıların ardı narkotik köpekleriyle didik didik arandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 kişinin adresine şafak operasyonu düzenlendi. Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona, Özel Harekat Timleri de destek verdi. 130 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda kapılar koç başlarıyla kırılırken narkotik köpekleri ise her yeri didik didik etti.

Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli cinsten uyuşturucu ve ateşli silah ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini, şok baskınların süreceğini ifade etti.