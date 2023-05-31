Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısa adı TAKEP olan Tarımsal Alanların Etkinleştirme Projesi, Bursa'da safran bitkisine ilgi yoğunlaştı. Bursa'nın Yenişehir ve İnegöl ilçelerindeki 6 çiftçinin yüzde 25 yetiştirici katkılı üretimi başarılı şekilde sürüyor.BURSA (İGFA) - Tarımsal Alanların Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, Bursa'da safran bitkisinin tarımını geliştirmek, yüksek gelirli bir üretim deseni için bu bitkinin kültürünü bölgede tanıtıp, yaygınlaşmasını sağlamak ve son yıllarda yumru ve soğanı bulunamayan bitkinin yetiştiriciliğine yoğun ilgi oluşturdu.

Talebin üreticilerden gelmesi dolayısıyla bu eksiği gidermek açısından Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2021 yılında sunulan ve kabul olunan proje ile yüzde 25 yetiştirici katkılı 78 bin 749 lira bütçe ile Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde 3 dekarlık alanda 6 üretici ile 525 kilo safran yumrusu kullanarak, safran üretimi gerçekleştirildi.

Yenişehir'in Yazılı ve Papatya mahallelerinde 3 çiftçi, İnegöl'de ise Halhalca, Hilmiye ve Tahtaköprü mahallelerinde 3 çiftçi arazilerine, ayrıca Yenişehir ilçesi Çeltikçi mahallesinde bir üreticimizin kendi finansmanı ile bir dekar alanda ekim yaptı. İlk yıl ve ikinci yıl çiçek hasatları yapılırken, 3. Yıl çiçek hasadı yapıldıktan sonra yumru sökümlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2023 yılı 2. Döneminde projenin devamı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunula proje kapsamında bu sökülen yumrular üreticilerden satın alınarak diğer yetiştiricilere yumru temini yapılacağı duyuruldu.

Projenin asıl amacı olan yumru üretiminin artırılması doğrultusunda 3 yıl sonra soğan hasadı ile bu alan yaklaşık 100 dekara ulaşacağı kaydedildi.

Projenin takibi çalışmaları dolayısıyla Mayıs ayında yapılan saha çalışmaları neticesinde dikilen tüm alanlarda projenin başarılı şekilde devam ettiği ve yumru incelemesi neticesinde dikilen her bir yumrunun ortalama 20-25 kat çoğaldığı tespit edildiği gözlendi.