Bursa'da seyir halindeki otomobil arıza yapınca motor kısmı alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Gemlik Yolu Dürdane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobiliyle seyir halindeki sürücü, aracın motor kısmından dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine yanaştı.



Kısa süre sonra motoru saran alevlere çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın aracı sarmadan söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.