Bursa'da seyir halindeki otomobil arıza yapınca motor kısmı alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa-Gemlik Yolu Dürdane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobiliyle seyir halindeki sürücü, aracın motor kısmından dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine yanaştı.

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Kısa süre sonra motoru saran alevlere çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın aracı sarmadan söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA