Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bursa'nın uzun yıllar boyunca ocak ayı sıcaklık ortalaması 5,4 derece olarak kaydedildi. Ancak iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, Bursa'da ocak ayının ilk iki haftası adeta bahar havası yaşandı. Mustafakemalpaşa'da hafta içinde sıcaklık 21,1 dereceye kadar çıkarken, Nilüfer ve Gemlik'te 20, Osmangazi, Gürsu, Karacabey, İznik ve Harmancık'ta ise 19 dereceye ulaşıldı.

Basın ilan kurumu müdürü erken açan çiçeği fotoğrafladı

Eski bir gazeteci olan, çektiği doğa fotoğraflarını instagram hesabında yayınlayan Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez, erikte açan çiçeği takipçileri ile paylaştı.

Paylaşımı görenlerin, "fotoğrafın arşiv mi, yeni mi" sorularına çok sık maruz kaldığını söyleyen doğa fotoğrafçısı Başeğmez, "Erik ağacında açan çiçeği 12 Ocak 2025 günü fotoğrafladım" açıklamasını yaptı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak ise Meteoroloji verilerine göre uzun yıllar ocak ayı yağış ortalamasının 88,5 mm olduğunu vurguladı. Yağışta mevsim normallerinin çok altında, sıcaklıkta ise çok yukarılarda olunduğuna dikkati çeken Çakmak, "Maalesef durum kötü. Yağış yok, sıcak var. Meyve ağaçları geçen haftaki 20 derecelere aldanıp çiçek açtı. İlk soğukta hepsi ölecek. Ne yazık ki tarım iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektör" dedi.

Kaynak: İHA