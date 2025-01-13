Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına dair değerlendirme yapan Işıkhan, en yüksek borcu bulunan belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyeler olduğunu ifade etti. Belediyelerin borç ödeme noktasında yeterli irade göstermediğini belirten Işıkhan, bunun sonucunda tahsilat oranlarının da düşüş gösterdiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu bulunan belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve bu borcun 12 milyar liraya ulaştığını belirtti. İzmir'in borcunun son 5 yılda 2 bin kat arttığını kaydeden Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de ikinci sırada yer aldığını ve borcunun 8,7 milyar liraya yükseldiğini, bu borcun 5 yıl içinde 55 kat arttığını söyledi.

Emekli maaşlarının düzenli ödenmesi ve sağlık hizmetlerinin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için SGK'nın mali ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Işıkhan, bazı belediyelerin gayrimenkulle ödeme teklifinin reddedildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. CHP'li belediyelerin borçlarını kapatmak amacıyla önerdikleri gayrimenkullerinin hipotekli olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, bu sebeple borçların tahsil edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.