Bursa’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.

Atatürk Caddesi’nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı. Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını söktüler.