Yıldırım Belediyesi’nin ortak akılla yönetim ve katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği 'Sizin İçin Buradayız' ekibi proje ve hizmetlerle ilgili ilçe sakinlerinin görüşlerine başvuruyor. Yıldırımlıların talep ve isteklerine göre projelerin ve hizmetlerin öncelik sırası belirleniyor. Saha ekibinin kapı kapı dolaşarak gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yüz yüze alınan talep, öneri ve şikayetler değerlendiriliyor ve hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Sizin İçin Buradayız ekibi, 16 aylık süre zarfında ilçenin yüzde 55’inin kapısını çaldı. 144 bin 141 aileyi ziyaret ederek gerçekleştirdiği 59 bin 273 anket gerçekleştiren ekipler, Yıldırım sakinlerinin ilçe ile ilgili görüş öneri, taleplerini aldı ve ilçede gerçekleştirilen projeleri anlattı.

Sahada dinlenilen talep ve şikayetlerin anlık olarak ilgili müdürlüklere iletildiğini ve hazırlanan raporlarla bölgenin genel önceliklerinin belirlendiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu saha çalışmasından elde ettiğimiz veriler, ilçemize yapacağımız hizmetlerin yol haritasını ve öncelik sırasını belirliyor. Diğer bir ifade ile hemşerilerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Bu, göreve geldiğimiz günden beri vurgu yaptığımız ‘ortak akıl’ vizyonumuzun bir yansımasıdır. Saha ekibimiz 71 mahallemizde çalınmadık kapı bırakmamak için hemşehrilerimizle belediyemiz arasında köprü oluyor. Sonuç üreten, güven tesis eden ve birlikteliğimizi geliştiren projelerle Yıldırım’a hizmet ediyoruz. Yıldırım’ı, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” dedi.