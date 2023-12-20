Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleli silah sesleri duydu. Vatandaşlar seslerin geldiği yöne bakınca bir kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk esnasında kalbi duran yaralıya sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.