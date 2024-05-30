Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Yıldırım ilçesinde 31 Mayıs ve 5 Haziran tarihleeri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Ayvaz Sokak ve civarında 31.05.2024-05.06.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.