Bursa’da 20 Nisan tarihinde başlayan 2024 yılı sulama sezonuyla toplam 652 bin 2029 dekar tarım arazisi sulanması bekleniyor. Bursa’da yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 5 milyar 93 milyon 221 bin lira katkı sağlanmasının hedefleniyor.

İnşa edilen barajlarda depolanan su başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla vatandaşın hizmetine sunuluyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışına sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da hayat standardını yükseltiyor.

Bursa’da 20 Nisan tarihinde başlanan 2024 yılı sulama sezonunda, toplam 652 bin 2029 dekar tarım arazisinin sulanması bekleniyor. Bursa’da yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine 5 milyar 93 milyon 221 bin lira katkı sağlanmasının hedefleniyor.