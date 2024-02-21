BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa''nın nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21.02.2024- 21.03.2024 tarihleri arasında 1 ay boyunca 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi, Başköy Mahallesi ve civarında, 21.02.2024 - 21.03.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."
Kaynak: İBRAHİM USLU