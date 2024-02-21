BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa''nın nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Nilüfer  ilçesinde 21.02.2024- 21.03.2024 tarihleri arasında 1 ay boyunca  09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi, Başköy Mahallesi ve civarında, 21.02.2024 - 21.03.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00  saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

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Kaynak: İBRAHİM USLU